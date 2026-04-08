Bolsa mexicana gana 2,47 % en jornada positiva en el mundo y llega a 70.221,76 unidades

"En el mercado de capitales, se registraron ganancias generalizadas. En Europa y Estados Unidos hubo fuertes ganancias", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "registró una ganancia del 2,47 % tras dos sesiones con cierres negativos".

Al interior del IPC, precisó Siller, destacaron los avances de las emisoras Volaris (+10,11 %), Peñoles (+7,3 %) y Grupo Aeroportuario del Sureste (+5,36 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, explicó que con el avance de este miércoles el rendimiento del IPC en lo que va del año se colocó en +9,2 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 1,9 % frente al dólar, al cotizar en 17,43 unidades por billete verde, frente a los 17,7 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 211,1 millones de títulos por un importe de 19.845 millones de pesos (unos 1.138 millones de dólares).

De las 713 empresas que cotizaron en la sesión, 453 cerraron con sus precios al alza, 232 registraron pérdidas y 28 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de las aerolíneas Volaris (VOLAR A), con el 10,11 %, y Aeroméxico (AERO), con el 8,69 %, y de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el 7,3 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el -7,08 %; de la empresa Nutrisa (NUTRISA), con el -3,66 %, y de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el -3,24 %.