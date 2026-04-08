Campesinos exigen que ente electoral de Bolivia llame a segunda vuelta regional en La Paz

El partido Nueva Generación Patriótica (NGP), por el que postuló Yahuasi en las recientes elecciones regionales, anunció hace una semana que se retiraba de los comicios acusando a su candidato de presuntamente alejarse de los principios de esa organización política.

La renuncia de NGP fue aceptada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que declaró vencedor a Luis Revilla, exalcalde de la ciudad de La Paz y candidato de la coalición Patria-Sol, afín al presidente del país, Rodrigo Paz.

Esto generó el rechazo de los seguidores de Yahuasi y de otros sectores que, en una asamblea realizada el lunes, decidieron marchar esta jornada desde la ciudad vecina de El Alto hasta las oficinas del TSE en La Paz.

“Llamamos a la reflexión a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral para que garanticen la segunda vuelta porque así se va a cumplir la legalidad y la legitimidad de la democracia”, dijo Yahuasi a los medios al inicio de la caminata.

La marcha partió del sector llamado Ceja, que es el límite entre El Alto y La Paz, y continuó hasta llegar a las cercanías del ente electoral con cánticos de “democracia sí, dictadura no” y la detonación de petardos.

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Los centenares de movilizados, en su mayoría indígenas aimaras del altiplano de La Paz, consideraron que el organismo electoral debe garantizar la segunda vuelta en el departamento porque, a su juicio, no hacerlo supondría atentar contra la democracia.

En las elecciones regionales del pasado 22 de marzo, Revilla quedó primero con el 20,02 % y Yahuasi fue segundo con el 9,18 % de la votación, seguido de cerca por otros tres candidatos que superaron el 8 %.

El martes, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, informó que la Sala Plena de ese organismo decidió “rechazar” un recurso que presentó Yahuasi y que se inició un proceso para cancelar la personalidad jurídica de NGP, argumentando que es la segunda vez consecutiva que ese partido desiste de participar en una elección pese a haberse inscrito.