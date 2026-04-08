Capturan a policías y militares en operativo contra el tráfico de hidrocarburos en Ecuador

En el operativo Fortaleza 1, desarrollado entre la Policía, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General del Estado, también fueron capturados en varias provincias ocho civiles, cuatro mujeres entre ellos.

Reimberg detalló en sus redes sociales que se realizaron allanamientos simultáneos en las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito; Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro y Guayas, cuya capital es Guayaquil.

Según el ministro, el operativo tuvo lugar para desmantelar una "red vinculada al favorecimiento y apoyo a organizaciones delictivas relacionadas con el tráfico, desvío y uso indebido de hidrocarburos".

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.