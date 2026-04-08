China declina confirmar si asumirá un papel de garante de seguridad en Oriente Medio

En una rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning respondió así a informaciones sobre una solicitud del embajador iraní en Pekín para que China, junto a otras potencias, contribuya a garantizar la estabilidad en la zona tras el anuncio de una tregua de dos semanas entre Teherán y Washington.

Mao evitó confirmar cualquier implicación concreta de China en ese sentido y se limitó a señalar que el país "mantendrá la comunicación con todas las partes" y seguirá trabajando para "llevar la situación hacia un cese integral de las hostilidades".

La vocera subrayó que China ha abogado de forma constante por resolver las disputas por medios políticos y diplomáticos y recordó los contactos mantenidos con los países implicados desde el inicio del conflicto.

En paralelo, defendió que el impacto sobre la economía global y la seguridad energética tiene su origen en la guerra y reiteró la oposición de Pekín a las sanciones unilaterales que no cuenten con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU.

Estas declaraciones se producen horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una suspensión temporal de las hostilidades en la guerra iniciada a finales de febrero tras ataques de EE.UU. e Israel contra Irán, que ha derivado en enfrentamientos y tensiones en torno al estratégico estrecho de Ormuz.