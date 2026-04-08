Comisión investigadora de ONU teme que Israel siga perpetrando "actos genocidas" en Gaza

Desde el inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, al menos 200 personas han muerto en Gaza por ataques israelíes, denunció la comisión de expertos en un comunicado.

"La situación general en Gaza sigue siendo grave tras el supuesto alto el fuego de octubre de 2025, con palestinos que viven con acceso limitado a atención médica, alimentos o refugios adecuados", añadió.

Además, Israel ha cerrado o limitado los pasos fronterizos, ha suspendido las operaciones humanitarias en determinadas zonas y ha paralizado casi por completo las evacuaciones médicas, alertó la comisión.

En Cisjordania otros 22 palestinos han sido asesinados, mientras los colonos han establecido nuevos asentamientos y las autoridades han continuado aplicando medidas destinadas a apropiarse y controlar tierras de ese territorio ocupado, denunciaron los expertos.

Condenaron además la reciente aprobación por la Knéset israelí (parlamento) de una ley de pena de muerte que establece el ahorcamiento para los acusados palestinos condenados por asesinato con base en cargos de terrorismo.

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"Esta ley discrimina a los palestinos, ya que sólo se aplica en los tribunales militares en los que ellos son procesados, mientras los judíos israelíes en el mismo territorio están sujetos a un sistema jurídico civil distinto", denunciaron.

La comisión, presidida desde este año por el jurista indio Srinivasan Muralidhar en sustitución de la prestigiosa jueza sudafricana Navi Pillay, dio la bienvenida al alto el fuego anunciado por Irán y Estados Unidos, aunque recordó que no debe eclipsar el hecho de que quienes han vulnerado el derecho internacional en los territorios palestinos ocupados deben rendir cuentas.