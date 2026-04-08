Concejo de Houston (Texas) aprueba restricciones de colaboración entre la policía y el ICE

En una votación de doce a favor y cinco en contra, los concejales prohibieron a los agentes del Departamento de Policía de Houston detener a personas o prolongar las paradas de tráfico debido a órdenes de detención civil en materia de inmigración.

La ordenanza también exige informes periódicos por parte del Ayuntamiento de Houston sobre la aplicación local de las leyes de inmigración.

La concejal Alejandra Salinas, que propuso la ordenanza, dijo que “es un paso positivo" para la ciudad y espera seguir reduciendo la cooperación con el ICE “al mínimo indispensable” exigido por la ley estatal, según información citada por Houston Public Media, de la Universidad de Houston.

La ordenanza supone otra restricción más en contra de la agenda del ICE y del Gobierno del presidente Donald Trump, que buscan colaboración plena de las policías locales con las autoridades migratorias.

Haciendo eco del objetivo de la Casa Blanca, el Sindicato de Agentes de Policía de Houston se opuso a la medida aprobada hoy.

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Algunos ayuntamientos, como el de la ciudad de Los Ángeles, han mantenido por décadas restricciones similares bajo el argumento de que la cooperación con el ICE reduce las denuncias de delitos y colaboración con la Policía local de las comunidades afectadas.