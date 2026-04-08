Corea del Sur celebra la pronta reapertura de Ormuz por alto el fuego entre Irán y EE.UU.

El Gobierno acogió con agrado que "Estados Unidos e Irán hayan acordado un alto el fuego y que, a través de ello, se haya sentado una base para la reanudación de la navegación en el estrecho de Ormuz", dijo el Ministerio de Exteriores surcoreano en un comunicado, donde también agradeció el rol de Pakistán como mediador.

Seúl también instó a que la libre navegación en Ormuz se lleve a cabo de manera rápida y segura, deseando que las negociaciones entre ambas partes concluyan y que la paz y la estabilidad en la región se restablezcan lo antes posible.

Corea del Sur es especialmente vulnerable al actual conflicto, dado que importa el 70 % de su crudo de Oriente Medio, y más del 95 % de estos volúmenes pasan por Ormuz. Asimismo, consigue un 20 % de su gas natural licuado de la región.

El país asiático elevó recientemente al nivel 3, el segundo más alto, su alerta por crisis de seguridad energética en medio del conflicto que bloqueó el suministro energético.

Tras el anuncio de un acuerdo de cese de hostilidades, Teherán afirmó que durante las dos próximas semanas habrá "paso seguro" a través de Ormuz, en coordinación con el Ejército de la República Islámica.

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Sin embargo, todavía hay incertidumbre sobre cómo operará el paso, ya que el mandatario estadounidense, Donald Trump, dijo que el estrecho se ha abierto completamente sin mencionar la necesidad de coordinarse con Teherán.