Delcy Rodríguez anuncia que incrementará los salarios el próximo 1 de mayo en Venezuela

"Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento y ese incremento será responsable", dijo la líder chavista en un mensaje a la nación de casi media hora cuya transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) falló brevemente debido a un bajón de luz.

Rodríguez confirmó que el pasado marzo se incrementó de 160 a 190 dólares un ingreso conformado por dos bonificaciones que reciben los trabajadores públicos en bolívares a la tasa oficial del día y que no tiene incidencia en beneficios laborales, tras una venta de fueloil, un combustible derivado del petróleo, en medio de la apertura petrolera y de los acercamientos con Estados Unidos.

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses, aseguró que se prevé mejorar los salarios "en el futuro próximo conforme Venezuela goce de más recursos".

"Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería, que generan ingresos inmediatos", agregó.

Rodríguez también instaló este miércoles una comisión para el "diálogo laboral" en medio de las protestas de trabajadores que demandan aumento de salarios y ordenó la conformación de otra para la evaluación "estratégica" de los activos del país.

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Además, convocó a una peregrinación contra las sanciones que recorrerá el país desde el próximo 19 de abril hasta el 1 de mayo, cuando, dijo, llegará a Caracas.