EEUU lanzará en Marruecos centro de formación en drones para África ante amenazas globales

La iniciativa se desarrollará en el marco de la próxima edición de los ejercicios militares African Lion, el mayor entrenamiento anual en África liderado por EE. UU., prevista entre el 20 de abril y el 8 de mayo en varias ciudades de Marruecos, informó a EFE por correo electrónico el portavoz de la Fuerza de Tarea del Sur de Europa del Ejército de EE.UU. en África (conocido como SETAF-AF, y encargada de estas maniobras).

"(Esta formación) no solo entrena a las fuerzas de EE. UU. y a sus socios en tecnologías emergentes frente a amenazas globales, sino que también establece las bases para futuras actividades de formación, desarrollo de capacidades e instituciones, así como mejoras de infraestructura, tanto dentro como fuera de la serie de ejercicios 'African Lion'", apuntó el portavoz.

La misma fuente añadió que cualquier proyecto futuro, de entrenamiento o colaboración, se realizará "únicamente en estrecha coordinación" con los socios africanos y siguiendo los procedimientos del gobierno estadounidense.

"Nuestro enfoque sigue siendo apoyar soluciones lideradas por África y reforzar la preparación compartida", subrayó.

El general Christopher Donahue, comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa y África, indicó recientemente que se establecerá un centro regional de capacitación en drones en Marruecos, con planes de extenderlo a otras partes del continente.

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Señaló que el centro ofrecerá una capacidad sostenible y duradera, considerando la cultura local, la inteligencia y el conocimiento del entorno en el que opera.

Marruecos es uno de los principales socios de Estados Unidos, país con quien tiene firmado desde 2005 un Acuerdo de Libre Comercio y con quien mantiene también estrechas relaciones en materia de seguridad y defensa que se cristaliza además por las maniobras militares 'African Lion' que ambos países organizan conjuntamente desde hace más de dos décadas.

Estas estrechas relaciones se han conservado y fortalecido durante el actual mandato del presidente, Donald Trump, quien en diciembre de 2020, durante su primer mandato (2017-2021), reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.