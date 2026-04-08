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08 de abril de 2026 - 09:15

Egipto celebra acuerdo de alto el fuego entre EEUU e Irán y pide avanzar para paz duradera

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El Cairo, 8 abr (EFE).- El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, definió como un "avance positivo" el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán alcanzado en la madrugada de este miércoles que sienta las bases para avanzar hacia un pacto permanente que ponga fin a la guerra en la región.

Por EFE

En un comunicado compartido por el portavoz de la Presidencia egipcia, el mandatario deseó que "este avance positivo culmine en un acuerdo permanente que ponga fin a la guerra en la región, restablezca la seguridad y la estabilidad" y que todo ello conduzca al "desarrollo, progreso y prosperidad" de los países.

Al Sisi valoró "la decisión del presidente (estadounidense, Donald) Trump, de escuchar la voz de la razón" tras aceptar el acuerdo de tregua mediado por Pakistán e hizo un llamamiento a todas las partes involucradas para que "participen seriamente en las negociaciones destinadas a lograr una paz duradera".

Asimismo, reafirmó el "apoyo pleno e incondicional" de Egipto a los países del Consejo de Cooperación del Golfo (Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos), Jordania e Irak, afectados en las últimas semanas por los bombardeos iraníes contra las bases e instalaciones estadounidenses en su territorio.

La reacción del presidente egipcio llega horas después del anuncio del acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, al que también se suma Israel, si bien rechaza extenderlo al Líbano, donde mantiene una operación terrestre para ocupar el sur del país.