Egipto y Catar condenan ataques israelíes en Líbano y piden intervención internacional

El Ministerio de Exteriores catarí aseguró en un comunicado que estos ataques representan "una peligrosa escalada y una flagrante violación de la soberanía" del país mediterráneo, e instó a la comunidad internacional a "cumplir con sus responsabilidades obligando a las autoridades de ocupación israelíes a cesar sus masacres y repetidos ataques contra el Líbano".

Expresó la "plena solidaridad" de su país con el Líbano "en las medidas que está adoptando para preservar su seguridad y estabilidad".

Por otra parte, el Ministerio de Exteriores egipcio condenó en un comunicado "los brutales ataques israelíes contra el Líbano", en "flagrante violación de todas las normas y leyes internacionales".

"Egipto expresa su completa condena y repudio a esta brutal agresión, que incluye el ataque deliberado y sistemático contra instalaciones e infraestructuras civiles vitales, lo que constituye una flagrante violación de la soberanía, la unidad y la integridad territorial del Líbano, y una flagrante infracción de las normas del derecho internacional humanitario", se apunta en la nota.

El país árabe afirmó que "estas flagrantes violaciones israelíes, que se producen un día después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un alto el fuego, son totalmente contrarias al espíritu constructivo y positivo que ha surgido en la región tras dicho anuncio".

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Y es que reflejan una "intención premeditada de frustrar los incansables esfuerzos de las partes regionales e internacionales para reducir la escalada y promover el diálogo y la diplomacia, y representan un nuevo intento de Israel de sumir a la región en el caos total".

Por ello, hizo un llamamiento a todas las partes regionales e internacionales activas para que intervengan "de inmediato y detengan esta escalada israelí imprudente y peligrosa, con el fin de evitar que la región se hunda en una mayor violencia e inestabilidad".

De acuerdo con la Defensa Civil libanesa, al menos 254 personas murieron y 1.165 resultaron heridos este miércoles en una oleada de bombardeos israelíes sin precedentes contra diferentes zonas del Líbano, donde Israel dice haber alcanzado más de cien objetivos en un lapso de apenas diez minutos.

En este contexto, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, advirtió de que la "masacre" cometida este miércoles por Israel en diferentes puntos del Líbano ignora los esfuerzos encaminados al logro de la paz en Oriente Medio tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.