El arquitecto japonés Kengo Kuma construirá la nueva ala de la National Gallery de Londres

Según informa la National Gallery en su página web, Kuma con BDP (Building Design Partnership del Reino Unido) y MICA, una firma de arquitectos con sede en Londres, estarán a cargo de crear la nueva ala, después de que el museo pusiera en marcha en septiembre de 2025 un concurso internacional para elegir al estudio de arquitectura.

Esta ampliación, cuyo cometido será albergar su colección en creciente expansión, forma parte del proyecto Domani valorado en 750 millones de libras (862 millones de euros), agregó la galería.

Desde el lanzamiento del concurso, se recibieron 65 proyectos, de los que salió una lista de seis arquitectos finalistas, pero el jurado del museo consideró que fue "ejemplar" la propuesta de Kengo Kuma con BDP y Mica, indicó la galería.

El proyecto Domani incluye la ampliación de su colección histórica más allá de 1900, convirtiéndolo en el único museo del mundo que exhibe exclusivamente pinturas.

Acerca de la propuesta del equipo del arquitecto japonés, la National Gallery señala que se trata de un "diseño innovador y bello, y cumple con la ambición y la sensibilidad requeridas para un encargo de una galería internacional", subrayó el museo.

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Asimismo, el jurado consideró que el interior de la nueva ala tiene un estilo "muy sencillo y limpio, con un contraste entre la planta principal, que incorpora bóvedas y arcos, y la planta superior, que presenta un diseño más geométrico".

Entre los estudios de arquitectura que quedaron finalistas, además de Kuma, figuran Foster & Partners con estudio Adrien Gardere de Francia; Farshid Moussavi con Piercy & Company (ambos del Reino Unido); Renzo Piano Building Workshop (Italia) con Adamson Associates (Reino Unido) y William Matthews Associates (Reino Unido); Selldorf Architects (EE.UU.) con Purcell (Reino Unido); Studio Seilern Architects (Reino Unido).