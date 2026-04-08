El brent baja el 14 % y se encamina a firmar una de sus mayores caídas desde la pandemia

Concretamente, a las 18.11 horas (16.11 horas GMT), según Bloomberg, el brent se cambiaba a 94,36 dólares con una bajada del 13,65 %, pese a que Irán hubiera suspendido nuevamente esta tarde el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz, en respuesta a los ataques de Israel en el Líbano.

Durante la jornada ha llegado a bajar más del 16 %, una caída que no se veía desde las primeras jornadas tras el estallido de la pandemia, cuando el brent experimentó abultados retrocesos en algunas sesiones e incluso llegó a cerrar con un descenso del 24,1 % en una de ellas (el 9 de marzo de 2020).

El precio del petróleo se ha desplomado tras el alto el fuego en Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

El petróleo brent, además, se encaminaba a cerrar una de las sesiones más bajistas de los últimos 35 años, ya que, después de esas notables caídas ya descritas -en algunas sesiones al inicio de la pandemia por la COVID-19-, habría que remontarse a enero de 1991 para ver el siguiente descenso tan abultado (-34,77 %).

En la situación actual, según ha destacado el equipo de análisis de XTB, el mercado descuenta menos riesgo, porque el estrecho de Ormuz es clave ya que por él pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

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Al reabrirse disminuye la tensión, y la consecuencia será más oferta de barriles y menos interrupciones, lo que ha provocado este miércoles la brusca caída del precio del brent.

Por su parte, el precio del west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., bajaba a esa hora el 16,25 %, hasta 94,6 dólares.

El traslado de la caída del precio del petróleo a la gasolina -tras el aumento registrado desde el inicio de la guerra en Irán el pasado 28 de febrero-, no será tan inminente porque la mitad de su precio son impuestos.

Además, el petróleo solo representa una parte del coste total: hay refino, transporte y márgenes.

A ello se une que las gasolineras venden combustible comprado días o semanas antes, a precios más altos.

Es por ello que cuando sube el petróleo, la gasolina sube rápido; pero cuando baja, lo hace mucho más lento, un efecto denominado 'cohete y pluma', según han destacado los analistas de XTB.

Según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) correspondientes a este martes, el precio medio de venta de la gasolina en las estaciones de servicio españolas es 1,573 euros por litro, un 1 % más cara que el 27 de marzo, mientras que el del diésel fue de 1,881 euros, un 5,8% más.

Si la comparación del precio de venta de los carburantes se hace con el 21 de marzo, último día en el que no se aplicó la rebaja fiscal, el coste del gasóleo ha descendido un 4,5 % y el de la gasolina un 13,5 %.

Con la subida del precio de los carburantes consecuencia de la inestabilidad provocada por la guerra en Irán, llenar un depósito de 55 litros de gasóleo cuesta 103,45 euros y uno de gasolina 86,51 euros.