El canciller chino visita este jueves Corea del Norte antes del viaje de Trump a Pekín

Por invitación de la Cancillería norcoreana, Wang visitará Corea del Norte del 9 al 10 de abril, dijo la agencia estatal KCNA este miércoles, sin dar más detalles al respecto. La última visita del ministro al país fue en 2019.

Se espera que Wang sostenga una reunión con su homóloga, Che Son-hui, con quien tuvo un encuentro en China en septiembre del año pasado, y es posible que se reúna también con el líder norcoreano.

En medio de las intenciones declaradas de Trump de volver a tratar de organizar una reunión con Kim tras su fallido intento del año pasado, han surgido expectativas de que el mandatario estadounidense aproveche su paso por China, previsto para mediados de mayo, para una cumbre bilateral.

El líder norcoreano visitó China antes de sus cumbres durante el primer mandato de Trump, entre 2018 y 2019, en una señal de potencial coordinación con Pekín para las reuniones, por lo que Wang podría abordar el tema de un nuevo encuentro en su visita a Pionyang.

La visita de Wang también se produce tras el fortalecimiento de los lazos bilaterales que resultó de la cumbre entre el presidente chino, Xi Jinping, y Kim, en septiembre de 2025. Después de este encuentro, han expandido intercambios comerciales y reactivado vías ferroviarias y vuelos que conectan las naciones tras unos seis años de cierre.