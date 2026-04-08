El Comité Europeo de las Regiones, galardonado con el Premio Europeo Carlos V

La presidenta de la Junta de Extremadura (oeste de España) en funciones, María Guardiola, dio a conocer este miércoles en una rueda de prensa el fallo de este galardón que otorga el Patronato de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y que en su anterior edición recayó en el político y diplomático Josep Borrell, ex alto representante de Política Exterior de la UE.

Fundado en 1994 y con sede en Bruselas, el CDR es un organismo consultivo de la UE que representa a los entes regionales y locales.

Está compuesto por representantes elegidos a escala local y regional, procedentes de los veintisiete Estados miembros de la UE y que pueden dar a conocer su opinión sobre la legislación comunitaria que repercute directamente en las regiones y ciudades.

El Premio Carlos V está destinado a reconocer a aquellas personas físicas, organizaciones, proyectos o iniciativas que hayan contribuido con su esfuerzo al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa o a la unificación de la UE.

Personalidades como Jacques Delors, António Guterres, Angela Merkel, Mijail Gorbachov, Simone Veil, Helmut Kohl, Sofia Corradi, Felipe González y Mario Draghi, entre otras, también han sido distinguidas con este reconocimiento.