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08 de abril de 2026 - 13:15

El IBEX 35 sube el 3,94 % y recupera niveles previos al conflicto, tras la tregua con Irán

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Madrid, 8 abr (EFE).- La Bolsa española subió un 3,94 % este miércoles aupada por el acuerdo de un alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán y la anunciada reapertura del estrecho de Ormuz.

Por EFE

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ganó 688 puntos y acabó en 18.132,3 puntos, nivel previo al comienzo de la guerra, el 28 de febrero pasado.

El selectivo español ya comenzaba la jornada con avances notables (3,8 %) y pudo mantener la tendencia alcista hasta el cierre de la sesión bursátil, en sintonía con los principales índices europeos.

Al terminar la jornada en Europa, el crudo brent, de referencia europea, bajaba el 12,9 %, y el barril se movía en 95,16 dólares; mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI, siglas en inglés), de referencia en EE.UU., bajaba el 14,71 %, hasta 96,34 dólares.