El Kremlin cree que la conversación filtrada entre Putin y Orbán refuerza al líder húngaro

"La conversación publicada por Bloomberg presenta a Orbán desde una perspectiva pragmática y eficaz. Un jefe de Estado eficaz que defiende los intereses de su país. (...) Incluso consideraría que es un material que refuerza a Orbán", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov aseguró que "muchas fuerzas en la Unión Europea, en Bruselas, no querrían que Orbán ganara las elecciones", que tienen lugar el próximo domingo.

"Esto es bien sabido, es obvio, y, por supuesto, están apoyando a las fuerzas que se oponen políticamente a Orbán y piensan que dicha publicación podría perjudicarle. No estamos de acuerdo con esto", explicó.

Además, el portavoz condenó la publicación en la prensa de este tipo de conversaciones de alto nivel.

Por otro lado, añadió que en el contenido de la filtración no hay nada que pueda perjudicar las relaciones entre Rusia y Hungría.

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Las recientes filtraciones mostraban una actitud sumisa de Orbán hacia el mandatario ruso, a quien le aseguró "estar a su servicio en cualquier asunto en el que pueda ser de ayuda".

Orbán admitió ayer que dichas conversaciones tuvieron lugar en octubre de 2025 en el contexto de las negociaciones para la paz en Ucrania, donde también estaba implicado Estados Unidos y se barajaba Budapest como posible lugar de una cumbre entre Putin y su homólogo de EE.UU., Donald Trump.

El primer ministro húngaro es el mejor aliado de Rusia entre los líderes de los 27 países de la Unión Europea, y critica constantemente las sanciones europeas a Moscú por la invasión de Ucrania.

Orbán ha bloqueado también la concesión de un crédito comunitario al país invadido, al que está enfrentado por los suministros de petróleo y gas rusos.

Hace dos semanas se filtró otra conversación telefónica mantenida entre los ministros de exteriores de ambos países, donde el húngaro Péter Szijjártó le comunicó información confidencial al ruso Serguéi Lavrov sobre proceso internos de Bruselas y le prometió ayudar con un familiar de un oligarca ruso sancionado internacionalmente.

Hungría celebra este domingo elecciones parlamentarias que, según los sondeos, pueden suponer la derrota de Orbán tras 16 años consecutivos de mayorías absolutas.