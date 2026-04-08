El nuevo canciller mexicano inicia sus contactos externos con su par brasileño

Los dos titulares de Exteriores conversaron sobre la relación bilateral y la próxima visita de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a Brasilia, prevista para mediados de este año, según indicó la Cancillería brasileña en sus redes sociales.

Vieira también invitó a Velasco a visitar el país suramericano "en una fecha próxima", lo que fue aceptado por Velasco "de inmediato", de acuerdo con el Ministerio de Exteriores de Brasil.

A propuesta de Sheinbaum, Velasco fue ratificado por una amplia mayoría en el Senado de su país para asumir la Secretaría de Relaciones Exteriores, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, quien renunció hace una semana por motivos de salud.

Brasil y México son las mayores economías de América Latina y han multiplicado sus contactos al más alto nivel desde que Sheinbaum asumió el poder, en octubre de 2024.

Por su parte, Luiz Inácio Lula da Silva regresó a la Presidencia brasileña en enero de 2023 y en octubre próximo se presentará a la reelección para intentar un cuarto mandato no consecutivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En abril de 2025, Lula y Sheinbaum se encontraron en Tegucigalpa y pactaron fortalecer la relación entre sus industrias, en una reunión al margen de la IX Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El pasado 9 de marzo, los dos gobernantes progresistas conversaron por teléfono para discutir "el fortalecimiento de las relaciones económicas" bilaterales, en particular en el área de energía.

En este contexto, Lula ofreció a Sheinbaum una alianza entre las petroleras estatales Petrobras y Pemex para explorar crudo en aguas profundas del Golfo de México.

Ese acercamiento entre las dos potencias latinoamericanas se ha producido en medio de la guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual ha impactado tanto a México como a Brasil.