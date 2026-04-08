El Reino Unido registra su temperatura más alta de inicios de abril en 80 años

También se convirtió en la jornada más calurosa que vive el país en lo que llevamos de año, con un máximo de 26,6 °C en Kew Gardens, al suroeste de la capital británica, superando la temperatura de 24,8 °C alcanzada el pasado martes en la isla galesa de Anglesey.

En una publicación en la red social X, la Met Office explicó que este miércoles ha sido "excepcionalmente cálido" para ser principios de abril, donde son "muy poco comunes" las temperaturas superiores a 26 °C.

"De hecho, hoy ha sido el segundo día más cálido registrado en la primera mitad de cualquier abril", puntualizó.

Sin embargo, la agencia meteorológica británica advirtió que esta racha cálida será breve, pues mañana jueves habrá un descenso notable de las temperaturas -con bajadas de hasta 10 grados Celsius en algunas zonas del Reino Unido- así como un tiempo más inestable de cara al fin de semana.