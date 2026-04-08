El Senado de México ratifica a Roberto Velasco como nuevo canciller del país

Con 81 votos a favor y 30 en contra, la Cámara alta avaló que Velasco, de 38 años, asuma la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tras la renuncia de Juan Ramón de la Fuente, hace una semana, por cuestiones de salud.

A preguntas de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, Velasco prometió hacer guardar las leyes del Estado mexicano y su constitución al prometer el cargo entre aplausos de los legisladores, quien señalaron en que México requiere de una política exterior a la altura de los desafíos regionales, particularmente ante las presiones de Estados Unidos.

Desde el oficialismo, los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y sus aliados, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM), manifestaron su apoyo a Velasco y defendieron la necesidad de una política exterior firme.

El senador Alejandro Murat, de Morena, señaló que el país enfrenta un contexto de reconfiguración del orden global, marcado por presiones comerciales, endurecimiento de políticas migratorias y crisis climática, por lo que consideró necesaria una cancillería "firme, estratégica y con visión de Estado".

Desde la oposición, Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano (MC), expresó su respaldo, aunque advirtió que vigilarán la actuación de la cancillería, especialmente en la protección de personas migrantes en EE.UU., tras señalar que se registraron al menos 14 muertes de mexicanos bajo custodia de autoridades migratorias.

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En contraste, los opositores Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) cuestionaron la política exterior del Gobierno y su postura ante señalamientos de organismos internacionales, en particular tras el más reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que advirtió sobre la crisis de desapariciones en el país.

El senador Francisco Javier Ramírez del PAN, afirmó que "un país democrático no puede dar la espalda a los organismos internacionales" y anunció el voto en contra de su bancada, al considerar que el nombramiento avalaría una política exterior que "minimiza señalamientos internacionales".

Previamente, durante su comparecencia ante el Senado, Velasco aseguró que no cederá en soberanía frente a Estados Unidos, buscará ordenar la migración y respaldará la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un contexto de creciente presión regional.

El nuevo canciller mexicano delineó una política exterior basada en la "cooperación sin subordinación", con énfasis en seguridad, integración regional y comercio, así como en el fortalecimiento de vínculos con Canadá, América Latina, Asia-Pacífico y el mantenimiento de la relación con Cuba.

Velasco, de 38 años, llega al cargo tras su experiencia previa en el manejo de la agenda diplomática de la región, luego de haberse desempeñado como subsecretario para América del Norte en la SRE.