Especialistas alertan de que el Parkinson en México podría aumentar hasta un 171 % en 2050

Según el informe internacional publicado en The BMJ (2024), el incremento proyectado a nivel global ronda el 112 % lo que llevaría a más de 25 millones de personas a vivir con esta enfermedad.

Sin embargo, apuntaron, que en México el fenómeno será más pronunciado debido a una transición demográfica más rápida y a condiciones regionales específicas.

De acuerdo con los especialistas, cerca de 89 % del aumento en los casos está asociado al envejecimiento poblacional, mientras que una parte adicional responde al crecimiento demográfico.

No obstante, advirtieron que existen factores que también están impulsando el incremento, puntualmente los relacionados con cambios en la prevalencia y el entorno, como la exposición a sustancias tóxicas.

“Lo que más se ha identificado son plaguicidas y los tóxicos inorgánicos como solventes”, explicó la especialista en neurología y neurocirugía del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), Mayela Rodríguez.

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Esta combinación de factores ha generado un comportamiento desigual de la enfermedad en el país, ya que, estados con mayor actividad agrícola e industrial presentan las tasas más elevadas, lo que sugiere una posible relación entre el entorno y el riesgo de desarrollar el padecimiento.

En ese sentido, Rodríguez subrayó la importancia de diferenciar las causas de los casos en el país, donde confluyen factores ambientales, genéticos y sociales que modifican el desarrollo de la enfermedad.

Aunque no existe una forma comprobada de prevenir completamente el Parkinson, los expertos coincidieron en que reducir la exposición a sustancias tóxicas, mantener actividad física y atender de forma oportuna los primeros síntomas puede contribuir al retraso y progresión de la enfermedad, que se expresa con más frecuencia entre los 45 y 60 años.

También señalaron que los pacientes en México suelen ser diagnosticados pasados más de siete años desde que ocurren los primeros síntomas, lo que incrementa las afectaciones motoras bilaterales moderadas desde su primera consulta.

Lejos de limitarse al temblor, los especialistas enfatizaron que se trata de una enfermedad compleja que puede evidenciarse sutilmente como en el cambio de la letra, en la expresión facial o en el olfato, señales tempranas que suelen pasar desapercibidas.

Además, advirtieron que el impacto no es únicamente motor, sino también cognitivo y funcional, lo que deteriora progresivamente la calidad de vida de los pacientes.

En cuanto al tratamiento, avances médicos han permitido mejorar el control de la enfermedad mediante terapias farmacológicas como la levodopa; y, en casos avanzados, la estimulación cerebral profunda, un procedimiento quirúrgico que modula la actividad de ciertas áreas del cerebro.

La técnica, que consiste en la implantación de electrodos en regiones específicas del cerebro para regular las señales eléctricas que controlan el movimiento, puede disminuir hasta en 70 % las alteraciones motoras en pacientes seleccionados, en fases moderadas a avanzadas, especialmente cuando los medicamentos dejan de ser suficientes.

Aunque resaltaron que no se trata de una solución aislada, al enfatizar que el tratamiento debe ser integral y comenzar desde etapas tempranas.