Exalcaldesa de Bogotá Clara López renuncia a candidatura presidencial para apoyar a Cepeda

Así lo anunció López este miércoles en una rueda de prensa, en la que aseguró que considera a Cepeda una opción para dar continuidad al proyecto político progresista que, según señaló, tuvo un punto de consolidación con la elección del presidente colombiano, Gustavo Petro, que también hace parte del Pacto Histórico.

"Nuestro objetivo, que era atraer a sectores de centro, sectores no alineados y amigos del cambio, fue derrotado por la polarización, por eso hemos querido fortalecer esta opción tan importante para el país", sostuvo la excandidata, que también es senadora y compañera de bancada de Cepeda.

López oficializó su retiro de la carrera presidencial esta semana con una carta al registrador Hernán Penagos, para sumarse a la candidatura de Cepeda, aspirante que lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones de mayo.

Como parte de la adhesión a la campaña de Cepeda, la senadora corroboró que firmarán un acuerdo político compuesto por seis puntos que busca "fortalecer el programa presidencial que todavía está en proceso de confección".

Uno de los ejes centrales de la alianza es la propuesta de un nuevo modelo económico que surge de la articulación de políticas sociales, energéticas y comerciales impulsadas por el actual gobierno, y que tiene como objetivo combinar "crecimiento económico con equidad".

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En ese sentido, López, que fue alcaldesa de Bogotá en 2011, afirmó que "se puede crecer y distribuir al tiempo".

Durante su intervención, la senadora, que fue ministra de Trabajo entre 2016 y 2017 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, subrayó que la desigualdad no solo es "éticamente objetable", sino que también representa un obstáculo para el crecimiento económico.

Otro de los puntos centrales de la alianza tiene que ver con el fortalecimiento de la seguridad y de la implementación del acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, así como garantizar "verdad, justicia y reparación" para las víctimas del conflicto armado.

En materia de descentralización, la excandidata abogó por devolver competencias y recursos a los municipios, al considerar que la centralización ha limitado el desarrollo territorial y la construcción de paz.

Por último, López reafirmó la postura de Cepeda en su lucha "frontal" contra la corrupción y alegó que el candidato la combatirá "en todas sus manifestaciones".

El pasado 28 de marzo, el diario El Tiempo publicó una encuesta realizada por las firmas Guarumo y Ecoanalítica en la que el senador Cepeda se mantiene en cabeza con el 37,5 % de la intención de voto.

El segundo lugar muestra un apretada disputa entre el abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria (20,2 %), y la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático (19,9 %), una diferencia mínima que configura empate técnico si se tiene en cuenta que el margen de error de la encuesta es del 2,2 %.