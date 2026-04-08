Finlandia alerta de que Rusia jaquea rúteres privados mal protegidos para ciberespionaje

El Supo recordó que un rúter mal protegido puede facilitar el ciberespionaje y otras actividades maliciosas sin el conocimiento del propietario, por lo que instó a los ciudadanos a mantener actualizados los dispositivos con conexión a internet, así como las aplicaciones y el software correspondientes.

"El objetivo de esta advertencia es animar a los propietarios de dispositivos y a los expertos en seguridad informática a que tomen medidas para reducir las posibilidades de espionaje en la red", señaló la agencia en un comunicado.

Tanto el Supo como el Centro Nacional de Ciberseguridad de Finlandia han participado junto a otras agencias de seguridad europeas en una operación dirigida por el FBI estadounidense para desarticular un grupo ruso de ciberespionaje vinculado a GRU.

Según el Supo, este grupo, conocido con los sobrenombres 'APT28', 'Fancy Bear' y 'Forest Blizzard', ha realizado un uso extensivo en los últimos años de rúteres domésticos con poca seguridad que habían sido jaqueados para crear una infraestructura global de ciberespionaje.

La inteligencia militar rusa ha utilizado los dispositivos de red comprometidos para recopilar información confidencial relativa a actividades militares, gobiernos e infraestructuras críticas, según la agencia.

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Durante esta operación conjunta, las autoridades finlandesas informaron a los propietarios de los rúteres jaqueados y bloquearon el acceso del GRU a los dispositivos en cooperación con los usuarios afectados.

"Sin embargo, los servicios de inteligencia rusos representan una amenaza cibernética y de inteligencia continua y a largo plazo para Finlandia, y la desactivación de una sola red de dispositivos comprometidos no elimina esta amenaza", advirtió el Supo.