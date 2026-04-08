Hizbulá anuncia nuevos ataques contra Israel por su "violación" del alto el fuego

Hizbulá, aliado de Irán en este conflicto, aseguró que sus ataques seguirán hasta que la "agresión estadounidense-israelí" contra el país termine, en "defensa del Líbano y su gente y en respuesta a la violación del enemigo del acuerdo de alto el fuego".

Es el primer ataque de Hizbulá desde el anuncio de la tregua temporal.

El grupo también afirmó que se había "comprometido" con el cese de las hostilidades, mientras que "el enemigo" no lo hizo.

Inicialmente, Pakistán, que ha oficiado como mediador del pacto, anunció ayer que el alto el fuego incluía a todas las partes del conflicto en Oriente Medio, también el Líbano, poco después de que tanto Estados Unidos como Irán dieran a conocer que habían llegado a un acuerdo.

Sin embargo, el Gobierno de Israel se pronunció más tarde para especificar que el Líbano no entraba en las conversaciones, al considerarlo un conflicto únicamente bilateral, y la Casa Blanca secundó su posición.

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El pasado miércoles, Israel lanzó su ofensiva más virulenta contra el Líbano hasta la fecha, con una serie de andanadas que mataron a más de 250 personas en una sola jornada, profundizando su operación tanto militar como terrestre que Tel Aviv lleva a cabo desde inicios de marzo.

El Ejército israelí justificó la masacre alegando que Hizbulá se ha desplazado a barrios mixtos de Beirut, la capital, que fue el blanco de la mayoría de bombardeos.

Hizbulá informó de que su ataque se dirigió contra la localidad israelí de Al-Manar.

Medios israelíes reportaron haber identificado ataques en el norte del país, citando al Ejército israelí.

Después de los bombardeos israelíes del miércoles, el grupo chií ya había asegurado que se vengaría y que la sangre de las víctimas "no sería derramada en vano".

El frente del conflicto en el Líbano se reactivó cuando Hizbulá lanzó ataques contra Israel como represalia al operativo conjunto entre Washington y Tel Aviv sobre Teherán el pasado 28 de febrero.

Desde entonces Israel ha lanzado una dura ofensiva contra el país que se ha cobrado la vida de más de 1.700 personas.