Israel reabre mañana los lugares sagrados a "visitantes y fieles" tras 40 días de cierre

"Tras los cambios en la política de defensa y las directivas actualizadas emitidas por el Comando del Frente Interno, a partir de mañana por la mañana, jueves 9 de abril de 2026, los lugares sagrados de Jerusalén reabrirán sus puertas a visitantes y fieles", dijo la Policía israelí en un comunicado.

El texto advierte también que cientos de agentes de policía, miembros de la Policía de Fronteras y voluntarios serán desplegados por toda la ciudad a fin de garantizar "el acceso seguro" y el orden público.

En estos 40 días de guerra, Israel ha impedido -de forma desigual- la entrada a los principales lugares sagrados de Jerusalén.

Las puertas del Santo Sepulcro se han mantenido cerradas, incluso impidiendo en una ocasión a la máxima autoridad católica en Tierra Santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, oficiar en él una misa sin público el pasado Domingo de Ramos.

La Explana de las Mezquitas, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, también ha estado clausurada 40 días, en una Ciudad Vieja con sus comercios y tiendas palestinas cerradas y el acceso muy restringido por la Policía israelí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado para el judaísmo, también será reabierto en su totalidad, después de que estuvieran limitado primero a 50, y desde el 5 de abril a 100, el número de personas que podían rezar en tandas debido a la guerra, tras una petición al Tribunal Supremo de líderes religiosos.