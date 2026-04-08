Israel reivindica el asesinato de un miembro de Hamás en Gaza en un ataque el lunes

Las fuerzas armadas identificaron al presunto miliciano como Muhammad Dawad, "experto en ingeniería y producción de dispositivos explosivos" del grupo islamista palestino, muerto en un ataque en el norte de Gaza el lunes.

"Durante la guerra, Dawad era responsable de la producción de dispositivos explosivos y sirvió como autoridad central de conocimiento para la ejecución de ataques terroristas", recoge el comunicado, en referencia a los ataques de Hamás contra sus tropas en el enclave.

Es el primer ataque contra Gaza reivindicado por las fuerzas armadas israelíes desde que entró en vigor esta madrugada el alto el fuego con Irán, si bien Israel ha mantenido sus ataques contra la Franja durante la guerra pese a la tregua vigente.

Desde que el alto el fuego comenzó en Gaza el pasado octubre, al menos 733 personas han muerto en el enclave en ataques israelíes, según los datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

En total desde octubre de 2023, los fallecidos en Gaza por la ofensiva de Israel superan los 72.300.