Japón registró un superávit corriente de 21.252 millones de euros en febrero

La cifra es un 0,1 % inferior a la registrada el mismo mes del año pasado, pero representa el decimotercer mes consecutivo de superávit.

La balanza comercial tuvo en el segundo mes de este año un superávit de 267.600 billones de yenes (1.446 millones de euros), lo que implica una disminución del 67 % interanual.

Las exportaciones aumentaron un 2,8 % interanual, hasta 9,37 billones de yenes (unos 50.648 millones de euros), mientras las importaciones crecieron un 9,7 %, hasta alcanzar 9,1 billones de yenes (49.202 millones de euros).

La balanza de servicios registró un déficit por valor de 284.500 millones de yenes (1.537 millones de euros), lo que supone una reducción del 0,4 % interanual.

La cuenta de rentas creció un 11,6 % hasta los 4,24 billones de yenes (unos 22.914 millones de euros), debido principalmente a la depreciación del yen, que infló el valor de los beneficios obtenidos por las inversiones niponas en el extranjero.

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Por su parte, la balanza de viajes registró un superávit de 560.600 millones de yenes (unos 3.029 millones de euros), lo que supone un avance del 8,2 % interanual, impulsado por el aumento de visitantes internacionales que ha recibido el país este febrero, que registró un récord de turistas gracias a la celebración del Año Nuevo Lunar.

La balanza de pagos refleja los pagos e ingresos por intercambios con el exterior de bienes, servicios, rentas y transferencias, y está considerada uno de los indicadores comerciales más amplios de un país.