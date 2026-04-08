Juzgado chileno ordena la liquidación de filial de la empresa española OHLA

Según el mismo, la decisión se adoptó "al amparo de la Ley N°20.720 sobre reorganización y liquidación de empresas. En su presentación ante el tribunal, OHLI reconoció no contar con liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones".

La compañía "reportó pasivos por 21.086 millones de pesos (21 millones de euros) al cierre de 2025, acumulados como resultado de un deterioro financiero sostenido desde 2023, marcado por resultados negativos, endeudamiento creciente -principalmente con partes relacionadas del propio grupo- y el impago a proveedores y otros acreedores", agregó.

La nota añadió que "el fallo también ordenó la acumulación de todos los juicios pendientes contra la empresa -tanto civiles como laborales- y dispuso que los acreedores cuenten con un plazo de 30 días desde la publicación de la resolución para presentar sus créditos. La junta de acreedores quedó fijada para el 11 de mayo de 2026" en Santiago.

La liquidación de OHLI se produce en un contexto en que el grupo OHLA mantiene una significativa presencia en Chile a través de su agencia local, con contratos vigentes en obras de infraestructura pública de envergadura.

Entre ellos destacan la construcción de un tramo de la Línea 7 del Metro de Santiago, con inauguración prevista para 2028, y la reciente adjudicación de seis estaciones de esa misma línea, además de concesiones de largo plazo con el Ministerio de Obras Públicas como la Red de Hospitales del Biobío, vigente hasta 2040, y el Instituto Nacional del Cáncer, cuya concesión se extiende hasta 2045.

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Asimismo mantiene contratos de construcción vial, ferroviaria y con Codelco, la principal empresa minera estatal de Chile. "Su principal acreedor es la empresa chilena Syncore , con una deuda que supera los 16 millones de euros más intereses reconocidos —suma que asciende a más de 21 millones de euros—, conforme al laudo arbitral dictado en julio de 2025 por el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de Santiago de Chile".

La propia OHLI reconoció esta condición al solicitar su liquidación voluntaria en febrero de 2026, declarando ante el tribunal que Syncore era su principal acreedor y que la deuda representaba cerca del 90% de su pasivo total.

La firma con matriz española mantiene un recurso de queja ante la Corte de Apelaciones de Santiago, su último recurso procesal vigente, instancia que ya rechazó la orden de no innovar solicitada por la compañía, lo que permite que la ejecución del laudo continúe en paralelo mientras se resuelve dicha impugnación.