Kenia intercepta un cargamento de uniformes de camuflaje ligado a yihadistas somalíes

La operación se desarrolló la pasada noche en la zona comercial de KBS Garage en el barrio de Eastleigh, conocido como "pequeño Mogadiscio" en referencia a la capital de Somalia debido a su abundante población de origen somalí.

Los agentes se incautaron de once fardos, cada uno con sesenta uniformes de camuflaje completos y ciento veinte camisetas, precisó la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI, agencia policial) en la red social X, al calificar el dispositivo como un "importante avance contra las redes logísticas vinculadas al terrorismo".

Un fardo adicional contenía 65 uniformes y 120 camisetas.

"Varios sospechosos clave se encuentran actualmente bajo custodia de la Unidad Antiterrorista, colaborando con las investigaciones en curso destinadas a desmantelar toda la red detrás de la operación", indicó el cuerpo policial.

Esta operación -agregó- "subraya la vigilancia y la coordinación de los organismos de seguridad para detectar y neutralizar amenazas antes de que se materialicen".

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En octubre de 2011, el Ejército de Kenia invadió Somalia tras varios secuestros atribuidos a Al Shabab en su territorio y, en febrero de 2012, se incorporó a las fuerzas de la Unión Africana que ayudan al Ejército somalí en la lucha antiterrorista.

Desde entonces, los yihadistas, afiliados a la red terrorista Al Qaeda desde 2012, han perpetrado numerosos ataques en Kenia.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.