La actriz Aubrey Plaza espera su primer hijo a los 41 años

Plaza espera el bebé con su pareja, el también actor Chris Abbott, de 40 años, con quien ha trabajado en cine y teatro en los últimos años, según confirmó un representante de la actriz a la revista People.

La pareja "se siente muy bendecida" por la noticia, "una bella sorpresa después de un año emocional", dijo una fuente cercana a la People, en referencia a la muerte del exmarido de la actriz, el cineasta Jeff Baena, en enero de 2025.

El portal de farándula TMZ publicaba varias fotografías tomadas hoy en las que la mujer pasea a su perro por la Gran Manzana vestida con ropa cómoda y abrigada, y sin ocultar el embarazo.

Plaza y Abbott trabajaron en la obra de teatro 'Danny and the Deep Blue Sea' entre 2023 y 2024, además de la película 'Black bear' (2020).

La actriz mantuvo una relación con Baena desde 2011 y se casó con él en 2021, pero se había separado varios meses antes de su muerte por suicidio, de acuerdo con el informe forense.