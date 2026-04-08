La Bolsa de Londres sube un 2,51 % animada por la tregua en la guerra contra Irán

El índice principal londinense, el FTSE 100, sumó 260,09 puntos hasta 10.608,88, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas en general británicas-, subió todavía más, un 4,07 %, hasta los 22.434,83 enteros.

El petróleo brent, de referencia en Europa, se desplomó la víspera nada más anunciarse la tregua por parte del presidente estadounidense Donald Trump, y su caída ronda el 14 %, hasta situarse en 94,52 dólares el barril para su entrega en junio. El crudo de Texas (WTI), por su parte, aún baja más (por encima del 16 %).

El optimismo observado en Londres se refleja igualmente en las principales plazas europeas: Madrid cerró con una subida de 3,94 %; Milán, de un 3,7 %; Fráncfort, un 4,74 %, y París, un 4,49 %.

En ese ambiente casi de euforia, se dispararon las acciones de la automotriz Rolls Royce (11,85 %), Lion Finance (9,88 %) y Antofagasta (9,86 %). Hoy fueron muchas las empresas que crecieron por encima del 8 % en Londres.

Fueron las petroleras las que más sufrieron hoy en el parqué londinense, en consonancia con el desplome del crudo. Así, destacan hoy entre las perdedoras BP (-5,82 %), Shell (-4,68 %) y la distribuidora de gas Centrica (-2,42 %).