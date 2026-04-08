La cantante Kirstin Maldonado (Pentatonix) se suma al elenco del musical 'Six' en Broadway

Maldonado (Texas,1992) debutó en Broadway en 2018 con el musical 'Kinky Boots' y vuelve casi una década después a los escenarios de Nueva York en 'Six', una divertida obra ganadora del premio Tony donde las seis esposas del rey británico Enrique VIII se convierten en estrellas del pop.

La cantante sustituirá en el papel de Ana Bolena a la actriz e influencer trans Dylan Mulvaney, quien acaparó titulares en 2023 al protagonizar una campaña publicitaria de la marca de cervezas Bud Light que encendió a la ultraderecha estadounidense, y que se retirará de la obra el 31 de mayo.

'Six', que ha ganado una veintena de premios incluyendo el Tony a mejor banda sonora, se mantiene en el corazón teatral de la Gran Manzana desde su estreno a finales de 2021 pese a las dificultades de otras producciones para sobrevivir, especialmente tras la pandemia de covid-19.

Precisamente es cada vez más frecuente en el mundo del teatro contratar a celebridades del cine y la música para atraer al público e impulsar las ventas, y este año hay varios nombres conocidos en Broadway, como Gaby Moreno, Megan Thee Stallion, Daniel Radcliffe o Adrien Brody.