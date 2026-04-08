La ciudad italiana que recibirá a Kanye West propone un "acto de reflexión antifascista"

"Quiero reiterar que Reggio Emilia no es una ciudad neutral, sino una comunidad que ha construido su identidad sobre el antifascismo, la dignidad de la persona y el rechazo de toda forma de odio. Y esos valores no se negocian", ha avisado este miércoles en una carta el regidor de Reggio Emilia, Marco Massari.

Esta ciudad de la región de Emilia-Romagna (norte), tradicional bastión de la izquierda italiana, acogerá el próximo 18 de julio el único concierto de Kanye West en el país, en el marco de su gira mundial 'Ye Live Concert Tour' con la que también pasará por Madrid.

Ayer martes el Gobierno de Reino Unido decidió bloquear su permiso de viaje por sus declaraciones antisemita del pasado y sus polémicas nazis, como cuando lució esvásticas o elogió a Adolf Hitler.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha considerado que el rapero estadounidense "nunca debió haber sido invitado" a actuar en el país.

Por su parte, el alcalde italiano ha subrayado que no tiene alguna potestad para vetar a Kanye West o Ye, como se hace llamar ahora, ya que su concierto es una iniciativa privada, y ha aclarado que solo el Gobierno podría prohibir su recital, como en el caso de Londres.

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No obstante, ha destacado que en los últimos meses el artista se ha disculpado y ha expresado su deseo de que su concierto en Reggio Emilia "refleje ese espíritu".

El regidor ha avisado que quien llega a su ciudad "debe conocer el contexto en el que entra", en el de una ciudad destacada en la lucha contra la dictadura fascista, y por eso ha propuesto que el concierto sirva también de momento de reflexión sobre esas ideas.

"Pediremos a los organizadores del concierto su disponibilidad para construir conjuntamente un espacio de diálogo entre el artista y algunos sectores de nuestro tejido social y asociativo que se reconocen en esos valores y en esas raíces", ha propuesto.

Desde el sindicato CISL, su secretaria local Rosamaria Papaleo ha instado al alcalde a organizar un encuentro entre el rapero y la comunidad judía de la ciudad.

La presidenta de la Asociación Nacional de Partisanos de Reggio Emilia, Anna Ferrari, ha opinado en los medios que el concierto de Kanye West no debía celebrarse y ha preguntado si, en caso de polémica, los organizadores del espectáculo asumirán la responsabilidad.