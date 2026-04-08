La edición 80 del Festival de Aviñón presentará una obra teatral española y dos brasileñas

El festival, que se desarrollará del 4 al 25 de julio en esa ciudad francesa, tendrá en esta ocasión al teatro coreano como invitado de honor, tras el árabe el año pasado y el español en la edición de 2024- y por ello la organización tendrá como invitada a la Nobel de Literatura surcoreana Han Kang.

La escritora será protagonista con la adaptación de su novela 'Imposible decir adiós', titulada 'Oiseau' y con la actriz Isabelle Huppert en escena junto a la surcoreana Hyeyoung Lee, los días 15 y 16 de julio.

La función de apertura en el escenario más prestigioso del Aviñón, el patio del Palacio Papal, estará a cargo de Julien Gosselin, un histórico del evento francés, con 'Maldoror'.

Es un espectáculo de cinco horas que reflexiona sobre los escritores y su relación con el mal, donde se citan obras de figuras como Lautréamont o Roberto Bolaño.

La participación española quedará este año en manos de Andrea Jiménez con su versión íntima de 'El rey Lear', un clásico de William Shakespeare, que se podrá ver el 24 y 25 de julio.

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En 'Casting Lear', ya estrenada en España, Jiménez propone cada noche a un actor diferente que la acompañe en el escenario para interpretar al rey Lear, como un eco de su propio padre, e investiga así cómo lo real se cuela en la ficción, mientras la directora cuestiona la posibilidad de perdonar los malos tratos de su progenitor.

La presencia brasileña será destacada con la representación de 'Trilogia Cadela Força', una producción del país latinoamericano y de los Países Bajos que aborda la violencia sexual.

La trilogía, iniciada en 2023, será presentada en su conjunto en Aviñón entre el 4 y el 13 de julio.

La obra con participación de Wagner Moura, conocido por su papel de Pablo Escobar en la serie 'Narcos' y nominado este año al Oscar por 'O Agente Secreto', es una iniciativa histórica coproducida por tres grandes festivales de teatro europeos que celebran este 2026 sus 80 años: el de Aviñón, el Festival Internacional de Edimburgo (Reino Unido) y el Holland Festival (Países Bajos).

El espectáculo, con sesiones entre el 11 y el 22 de julio, se denomina 'Un procès – après l'ennemi du peuple' y está inspirada en una obra que el dramaturgo y poeta noruego Henrik Ibsen escribió hace 150 años ('Un enemigo del pueblo').

En total, durante los 22 días del festival habrá 47 espectáculos diferentes (30 de ellos creaciones a estrenar en el evento) con 300 representaciones distintas. Junto a eso también se celebrarán dos exposiciones, talleres y foros de debate, como es habitual en esta cita teatral anual.