La producción brasileña de vehículos crece un 6 % en el primer trimestre del año

En el pasado mes, el número de automóviles, comerciales ligeros, camiones y autobuses fabricados se ubicó en 264.100 unidades, con un aumento del 27,6 % sobre febrero y del 35,6 % sobre marzo del año pasado, de acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

Este nuevo resultado representa el mejor dato mensual desde octubre de 2019, que se explica gracias al aumento de la matriculación de vehículos, que creció un 37,8 % respecto a marzo pasado.

"Marzo fue un mes excepcional, con un buen ritmo de producción y ventas. Estamos entusiasmados, pero debemos esperar a ver si este rendimiento se repite en los próximos meses", afirmó el presidente de Anfavea, Igor Calvet.

Según Calvet, a pesar de una reducción de 0,25 en la tasa de interés del país, que quedó fija en 14,75 %, el mercado se ve presionado por cuestiones externas, como el aumento en los precios del petróleo debido a la guerra.

Por ello, la patronal mantiene "cierta cautela" y espera ver las ventas del mes de abril para tener "mayor claridad" sobre lo que está sucediendo en el mercado automovilístico.

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En tanto, adelantó que mantiene las proyecciones estipuladas para este año, que marcan un aumento del 3,7 % en la producción de unidades.

Las ventas totales del primer trimestre sumaron 625.200 automóviles, un aumento del 13,3 % sobre los primeros tres meses del 2025.

En el trimestre, Brasil vendió al exterior 99.700 vehículos, una baja del 18,5 % respecto al período entre enero y marzo del año pasado, siendo Argentina la mayor preocupación de la patronal.

Las exportaciones al país vecino cayeron un 28 %. Según Calvet, en este período Brasil perdió casi dos puntos porcentuales del mercado argentino respecto al primer trimestre del año pasado; del 45 % al 43 % actual.

Sin embargo, esto se ve compensado en parte por el aumento de la participación brasileña en el mercado colombiano, con aumentos en los embarques de un 21,5 % respecto al primer trimestre del año pasado.