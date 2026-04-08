Las autoridades de Perú detienen a 16 integrantes de red criminal dedicada a la extorsión

La detención de los acusados de integrar la red criminal conocida como 'Cuentas del miedo' se logró gracias a la intervención de la Equipo 4 de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, a cargo de la fiscal Lissette Romero.

La Fiscalía detalló en un comunicado que durante la intervención se allanó 20 inmuebles en los distritos limeños de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurigancho, Ancón, Carabayllo, San Martín de Porres, Miraflores y Cercado de Lima.

Además, se ingresó en tres celdas de cárceles de Lima para incautar evidencias del caso.

Según la investigación fiscal, la red operaba desde setiembre de 2023 mediante mensajes intimidatorios por mensajería de texto contra nueve empresas de transporte público que operan en rutas que recorren Lima desde los distritos de San Martín de Porres, en el norte, hasta Lurín, en la zona sur de la capital peruana.

Los extorsionadores exigían pagos de 10.000 soles (unos 2.920 dólares) por concepto de 'inscripción', así como cuotas quincenales de 8.500 soles (2.478 dólares) para no atentar contra los conductores o sus vehículos, señaló la Fiscalía.

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Indicó que entre 2023 y 2025 los investigados lograron reunir 9,1 millones de soles (unos 2,66 millones de dólares) mediante el cobro de cupos para una red que también contaba con gestores o administradores, dos de ellos en España y Brasil, que recibían de forma directa el dinero de las víctimas, así como recaudadores, quienes distribuían el dinero mediante transacciones bancarias.

El Ministerio Público agregó que la organización criminal está constituida por cuatro clanes familiares que operaban en los distritos de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

Una encuesta difundida a fines de marzo pasado señaló que el 76 % de los peruanos, cifra que equivale a unos 19 millones de personas, considera que la extorsión es el delito más alarmante en el país, superado ampliamente a otros como la corrupción de funcionarios (41 %), la violencia sexual (37 %), el secuestro (35 %) y el robo agravado (32 %).

En ese sentido, las propuestas de lucha contra la criminalidad han centrado el debate de los candidatos a la Presidencia de Perú en los comicios que se celebrarán este domingo, con propuestas que van desde reformas judiciales o penales y la implementación de planes de seguridad similares a los de El Salvador hasta la retirada del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para aplicar la pena de muerte a delitos como el sicariato (asesinato por encargo).