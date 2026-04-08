Las bolsas europeas suben el 4 % tras acuerdo entre EE.UU. e Irán y caída precio petróleo

Así, a las 12.08 horas (10.08 GMT), destacaba la subida del 4,6 % del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución de las empresas con mayor capitalización de la zona euro, mientras que Fráncfort avanzaba el 4,29 %; París el 4,25 %; Milán el 3,65 %, Madrid el 3,56 % y Londres el 2,51 %.

Las bolsas europeas abrían la sesión con subidas superiores al 5 % en algunos casos por la nueva tregua, a la que se adhería Israel, aunque continuará atacando El Líbano, y tras asegurar Irán que permitirá el "paso seguro" por Ormuz durante esas dos semanas y mientras se negocia la paz.

Este nuevo escenario favorecía el abaratamiento del petróleo, que en el caso del barril de brent, que bajaba a esta hora el 13,88 % y se negociaba a 94,1 dólares (llegó a bajar al mínimo de 91,94 dólares, el 15,86 % respecto al cierre de ayer en 109,27 dólares).

El crudo West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, perdía el 15,97 %, hasta 94,91 dólares.

El gas natural en el mercado de Países Bajos se depreciaba el 8,59 %, hasta 45,75 euros el megavatio hora. En la apertura marcó el mínimo en 42,8 euros (50,044 ayer al cierre)

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Las plazas asiáticas ya habían recogido las buenas nuevas esta mañana y acababan la jornada con subidas notables: Seúl avanzó el 6,87 %; Tokio el 5,39 %; Taiwán el 4,61 %; Hong Kong el 3,09 % (había caído la actividad manufacturera en marzo) y Shanghái el 2,69 %.

Nueva Zelanda mantuvo los tipos de interés en el 2,25 % y La India en el 5,25 %. Luego se conocería que las ventas minoristas cayeron el 0,2 % en la zona euro (la tasa interanual bajaba del 2,1 % de enero al 1,7 %).

Wall Street, pendiente de si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumpliría su amenaza de destruir Irán, había terminado en la víspera con pocos cambios respecto al lunes, ya que el índice Dow Jones cayó el 0,18 %, mientras que subieron el S&P 500, el 0,08 %, y el Nasdaq Composite el 0,10 %.

En previsión de que el menor coste energético reduzca las presiones inflacionistas que ya se estaban registrando en la economía mundial, como señala el analista de XTB Manuel Pinto, regresaban las compras al mercado de bonos, con lo que el interés de la deuda alemana a largo plazo bajaba casi 16 puntos básicos, hasta el 2,925 %.

Se producía también la depreciación del dólar, con lo que el tipo de cambio del euro ganaba el 0,78 %, hasta 1,1685 dólares, aunque esta madrugada subió a 1,171 dólares.

Esta circunstancia, unida a posibles recorte de tipos, según Pinto, favorecía la cotización de la onza troy de oro, que se revalorizaba el 1,5 %, hasta 4.777 dólares, en tanto que la plata subía el 5,05 % y se negociaba a 76,69 dólares.

El bitcóin también repuntaba, el 3,18 %, hasta 71.510,7 dólares. EFECOM