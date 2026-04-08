Las bolsas europeas y Wall Street suben con fuerza gracias al alto el fuego de EEUU e Irán

El DAX alemán lideró las subidas del Viejo Continente con una revalorización de 5,06 %, su mejor sesión desde marzo de 2022. Al índice de Fráncfort le siguió el CAC 40 francés (4,49 %); el IBEX 35 español (3,94 %); la Bolsa de Milán (3,7 %); y la de Londres (2,51 %).

Además, las 50 empresas más importantes de Europa mejoraron su cotización conjunta un 4,97 %, registrando la mejor sesión del Euro Stoxx 50 en más de cuatro años.

Por sectores, el turístico y de viajes (6,98 %), el de bienes y servicios industriales (6,83 %) y el tecnológico (6,28 %) fueron los más beneficiados por la tregua, pero las empresas del sector energético, especialmente las petroleras y gasísticas, cayeron un 1,98 %.

Tras el cierre europeo, y con el euro cambiándose a 1,166 dólares, los índices de Wall Street reaccionaron al alza tras un mensaje publicado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en el que hablaba de "colaboración" con Irán, de un "cambio de régimen muy productivo" y de la "eliminación de restos nucleares".

Al toque de la campana en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 2,85 %, hasta 47.909 puntos; el S&P 500 avanzó un 2,51 %, hasta 6.782 unidades, y el Nasdaq progresó un 2,80 %, hasta 22.634 enteros.

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Por sectores, las mayores subidas fueron para las empresas industriales (3,75 %), comunicaciones (3,4 %) y materiales básicos (3,4 %), mientras que el único segmento en rojo fue el de la energía (-3,66 %).

En Asia, los principales mercados celebraron el acuerdo entre Estados Unidos e Irán con alzas que superaron el 5 % (5,26 %) en el caso del principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei; mientras que la Bolsa de Shanghái sumó el 2,22 %; y el Hang Seng de Hong Kong, el 3,03 %.

Asimismo, el alto el fuego provocó que el barril de petróleo brent para entrega en junio se desplomara más de un 13 %, hasta situarse en 94,75 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres.

Mientras, los futuros del barril de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) registraron su mayor caída diaria desde 2020, de más del 16 %, hasta los 94,41 dólares, pese a las informaciones contradictorias sobre la reapertura del estrecho de Ormuz.

Según la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, Irán ha cortado el paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz tras los ataques de Israel al Líbano.

No obstante, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó de "falsas" esas informaciones y afirmó que habían observado "un repunte en el tráfico en el estrecho".

"Lo que se está observando, en los reportes y los costes físicos, no es una reapertura completa del estrecho de Ormuz sino más bien una formalización de las condiciones existentes, en las que el pasaje sigue dependiendo de la coordinación con las fuerzas armadas iraníes y está sujeto a límites técnicos", opinó en una nota el analista Janic Shah, de Rystad Energy.

Las bajadas del crudo se replicaron en el gas natural. El precio de este recurso para entregar a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, cerró con una bajada del 9,63 %, en los 45,22 euros el megavatio hora.

En el mercado de deuda, el bono soberano alemán a 10 años se situó en el 2,94 % y el español en 3,38 %, con una prima de riesgo de 44 puntos básicos. Mientras, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años bajó al 4,305 %.

La tregua también favoreció a otros mercados: al cierre de Wall Street, el oro subía a 4.748 dólares la onza y el bitcóin ascendía casi un 4 %, hasta 71.444 dólares.