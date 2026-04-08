Las proyecciones de inflación en Argentina suben al 29,1 % para 2026

La proyección sobre la evolución de los precios minoristas fue aumentada en 3,1 puntos porcentuales con respecto al anterior sondeo, hecho a finales de febrero.

Los precios al consumidor en Argentina se ubicaron en febrero pasado en el 33,1 % interanual y crecieron un 2,9 % con respecto a enero último, según los últimos datos oficiales disponible.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a marzo de 2026 y cuyos resultados fueron dados a conocer este miércoles, los expertos esperaban que la inflación subiera en el tercer mes del año un 3 %, en comparación con febrero último.

El dato oficial de la inflación de marzo será dado a conocer el próximo día 14.

De acuerdo con la consulta hecha por el Banco Central, entre el 27 y el 31 de marzo, los economistas privados proyectan para este mes de abril una tasa de inflación del 2,6 %.

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El Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno incluye una proyección de inflación para este año del 10,1 %.