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08 de abril de 2026 - 19:10

Las proyecciones de inflación en Argentina suben al 29,1 % para 2026

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Buenos Aires, 8 abr (EFE).- Los analistas privados que mes a mes consulta el Banco Central argentino para su informe de expectativas de mercado corrigieron al alza, hasta el 29,1 % su pronóstico de inflación para este año en el país.

Por EFE

La proyección sobre la evolución de los precios minoristas fue aumentada en 3,1 puntos porcentuales con respecto al anterior sondeo, hecho a finales de febrero.

Los precios al consumidor en Argentina se ubicaron en febrero pasado en el 33,1 % interanual y crecieron un 2,9 % con respecto a enero último, según los últimos datos oficiales disponible.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a marzo de 2026 y cuyos resultados fueron dados a conocer este miércoles, los expertos esperaban que la inflación subiera en el tercer mes del año un 3 %, en comparación con febrero último.

El dato oficial de la inflación de marzo será dado a conocer el próximo día 14.

De acuerdo con la consulta hecha por el Banco Central, entre el 27 y el 31 de marzo, los economistas privados proyectan para este mes de abril una tasa de inflación del 2,6 %.

El Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno incluye una proyección de inflación para este año del 10,1 %.