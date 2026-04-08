Líbano, Gaza, Siria e Irán centrarán el primer encuentro de Macron con León XIV

Esta será la primera audiencia oficial entre Macron y el papa León XIV, en un contexto global marcado por múltiples crisis, lo que otorga a la visita un carácter particularmente estratégico y simbólico, según fuentes del Elíseo que pusieron especialmente el foco en Oriente Medio.

Así, en el plano internacional, las conversaciones abordarán de forma prioritaria las crisis en Oriente Medio, con especial atención a la situación en el Líbano, así como en Gaza, Siria e Irán.

Ambas partes, según las fuentes del Elíseo, comparten preocupación por la estabilidad regional, la protección de los cristianos de Oriente y el respeto del derecho internacional.

El viaje incluirá un encuentro inicial este jueves a su llegada por la tarde con la Comunidad de Sant’Egidio, antes de la audiencia oficial el viernes con el papa León XIV, seguida de reuniones con el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, y el responsable para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher.

La visita estará exclusivamente centrada en la Santa Sede, sin etapas en Italia, conforme a la tradición diplomática, precisaron las fuentes presidenciales.

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El encuentro fue acordado tras un primer contacto entre Macron y León XIV tras de la elección del pontífice el año pasado, y se inscribe en la continuidad de las relaciones entre Francia y el Vaticano, que ya incluyeron reuniones previas con el papa Francisco en 2018, 2021 y 2022, así como la participación de Macron en sus exequias en 2025.

El encuentro con León XIV también permitirá tratar cuestiones globales como el multilateralismo, la regulación de la inteligencia artificial, el cambio climático y la acción humanitaria, además de las relaciones bilaterales entre Francia y la Santa Sede y temas de sociedad vinculados al papel del catolicismo en Francia, añadieron las fuentes.

El presidente francés prevé asimismo poner énfasis en la soberanía europea y el papel de Europa en el contexto internacional, en línea con sus posiciones reiteradas sobre la necesidad de reforzar la autonomía estratégica del continente.

Como marca la tradición, Macron ofrecerá varios obsequios al pontífice, inspirados tanto en la cultura francesa como en los intereses personales del papa, que las fuentes rehusaron desvelar.