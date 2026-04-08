Líder de oposición israelí, tras la tregua: "Nunca ha habido un mayor desastre político"

"Nunca ha habido un mayor desastre político en toda nuestra historia. Israel ni siquiera estaba en la mesa cuando se tomaron decisiones clave para nuestra seguridad nacional", escribió el político, líder del partido 'Yesh Atid' (Hay futuro), en la red social X.

Lapid criticó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha "fracasado estratégicamente" en la guerra, que ahora entra en un alto el fuego de dos semanas, al no haber cumplido "ninguna de las metas que él mismo había planteado".

"Nos llevará años reparar el daño político y estratégico que Netanyahu ha causado por su arrogancia, negligencia y falta de planteamiento estratégico", concluye.

Irán y Estados Unidos acordaron este miércoles (martes, en Washington) un alto el fuego de dos semanas, durante el cual negociarán un acuerdo de paz en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Israel, que también aceptó esta tregua, señaló que las hostilidades no cesarán en el Líbano, donde su Ejército mantiene una dura ofensiva aérea y terrestre.