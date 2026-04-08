Liga Árabe pide sumar Líbano a la tregua y aprovechar para evitar escenario "catastrófico"

El secretario general de la organización panárabe también exigió en un comunicado que Irán ponga fin durante la tregua a sus ataques con misiles y drones contra las instalaciones civiles en sus vecinos árabes del golfo Pérsico.

"Se trata de un paso importante en la dirección correcta que debe mantenerse y no desaprovecharse para reducir las tensiones y evitar que la región se vea inmersa en escenarios catastróficos", dijo el máximo responsable de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit.

El diplomático enfatizó la necesidad de que "Irán cese de inmediato todos sus ataques militares contra los Estados árabes, reabra el Estrecho de Ormuz a la navegación marítima y garantice el suministro de energía".

Afirmó también que cualquier acuerdo futuro entre Washington y Teherán "garantice los intereses de los Estados árabes del Golfo que han sido objeto de la agresión iraní, respete su soberanía y tenga en cuenta los parámetros fundamentales de su seguridad".

Abulgheit consideró asimismo que "es natural y lógico que el acuerdo incluya al Líbano, tal como anunció la República Islámica de Pakistán", cuando anunció la tregua de dos semanas en la guerra entre EE.UU, Israel e Irán, iniciada el 28 de febrero.

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"La Liga Árabe exige que EE.UU haga cumplir este acuerdo a Israel, que pretende continuar su brutal campaña contra el Líbano sin respetar el acuerdo alcanzado", añadió, considerando que "la seguridad de la región es indivisible".

El Ejército israelí lanza una campaña de duros bombardeos contra el Líbano desde el pasado 2 de marzo, pocos días después del inicio de la guerra entre EE.UU, Israel e Irán, después de que el grupo libanés chií Hizbulá atacara el territorio israelí con proyectiles en apoyo a la República Islámica.

Desde entonces, unas 1.500 personas murieron y 4.800 resultaron heridas, mientras que más de 1,2 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares.