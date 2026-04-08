Lisboa abraza la 'Rosaliamania' en sus dos conciertos en Portugal

Decenas de personas, muchas de ellas vestidas con ropas blancas en referencia a la temática del nuevo álbum de la cantante catalana, hacían cola antes del concierto de este miércoles en la capital lusa, a donde se han trasladado muchos españoles que no han logrado entradas para las actuaciones de Rosalía en Madrid o Barcelona.

Dos de ellas eran Uxue y Sandra, del País Vasco, que explicaron a EFE que han decidido venir a Portugal porque se quedaron sin billetes en esas dos ciudades.´

"Estuvimos mirando y bueno, yo tenía muchísimas ganas de ir, y pensé, me voy a cualquier lado. Estuve mirando también para ir a Holanda, Ámsterdam y también a Alemania y nada. Justo iba a coger la entrada y se agotaba. Y en Lisboa conseguí dos y listo, aquí estamos", dijo Uxue, al tiempo que Sandra completaba algunas de sus frases.

Al lado de ellas, sentadas en sillas de camping en la fila, estaban Jara y Rosalía, de Badajoz, que han viajado a la capital lusa porque "está muy cerquita" y han comprado ocho entradas para su grupo de amigos.

Ellas son "muy motomamis", pero Jara apuntó que este nuevo disco lo han esperado "con un montón de ganas" y que les gusta mucho.

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Uno de los momentos más virales de los últimos conciertos de Rosalía es el del confesionario, tras las intervenciones en Madrid de la cantante Aitana y de las 'influencer' Esty Quesada y Shannys.

Las dos seguidoras de Badajoz, Jara y Rosalía, no saben a quién podría sacar la artista en Lisboa, "a lo mejor a alguien del público, no se sabe", aventuró la segunda.

Quien lo tiene claro es Otilia, una jubilada de Figueira da Foz (Portugal), a 200 kilómetros de Lisboa, quien hacía cola vestida completamente de blanco con collares de imitación de perlas.

Ella descubrió a Rosalía gracias a una de sus hijas, pero ha venido hoy sola.

Cuando se le pregunta sobre el confesionario, no duda a la hora de responder que espera que sea Carminho, "como es obvio", en referencia a la fadista portuguesa que tiene una canción con Rosalía en 'Lux', 'Memória'.

"Carminho ofreció la música a Rosalía, un fado, y Rosalía dijo, no, yo voy a poner mi álbum. Yo soy una megafan de Carminho y espero que... solo puede ser Carminho", destacó Otilia.

En otro punto de la fila, Alejandro quiere que Rosalía lo saque él en el confesionario, porque, como detalló a EFE, la cantante ya lo eligió para salir al escenario en su concierto del 24 de julio de 2022 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, porque era el cumpleaños de este canario.

Sobre qué le contaría a la artista en el confesionario, Alejandro mira de reojo a sus amigas Kenia, Aitana y Laura, todas de Canarias, y afirmó misterioso 'uy, yo tendría muchas cosas que decir".

Del momento del confesionario no tienen ni idea Sara ni Selene, de Italia, desde han viajado solo para ver a su ídolo.

Hoy es el cumpleaños de Selene, que está maquillando a Sara en la fila, y señaló a EFE que sus expectativas sobre cómo va a ser esta noche son "altas", mientras que Sara aseguró que les ha gustado "mucho" este álbum de la española, a la que siguen desde hace "muchísimo tiempo".