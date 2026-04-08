Lula dice que Flávio Bolsonaro quiere "vender a Brasil" con las tierras raras

"Flávio Bolsonaro quiere vender a los Estados Unidos algo que es muy importante para Brasil", dijo Lula durante una entrevista al portal de noticias ICL.

El mandatario se refirió a las declaraciones del senador durante un evento en Washington en las que defendió el suministro de minerales críticos al Gobierno de Donald Trump.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), quien lo nombró su sucesor político tras ser condenado a 23 años de prisión por golpismo, dijo en el evento que Brasil era la solución para que Estados Unidos dejara de depender de China en esa materia, especialmente en tierras raras.

En este sentido, Lula también criticó un acuerdo firmado en marzo pasado por el entonces gobernador del estado de Goiás, Ronaldo Caiado, hoy precandidato a las presidenciales, con el encargado de negocios de la embajada de EE.UU., Gabriel Escobar, para apoyar la exploración y producción de tierras raras y minerales críticos en la región.

Para Lula, fue una "vergüenza" lo que hizo Caiado, al negociar algo que no podía hacer, ya que el subsuelo del país pertenece al Estado y no a la región.

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El presidente, quien ya anunció su intención de aspirar a un cuarto mandato, reiteró que la explotación de recursos naturales debe ser tratada como un asunto de soberanía nacional y apuntó que la defensa de los recursos estratégicos del país será parte de la disputa política interna.

Según los últimos sondeos de opinión, Flávio Bolsonaro aparece empatado en intención de voto con Lula con miras a una eventual segunda vuelta de las elecciones.