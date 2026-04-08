Macron afirma que el alto el fuego debe incluir al Líbano para ser "creíble y duradero"

"He expresado mi esperanza de que el alto el fuego sea plenamente respetado por cada una de las partes beligerantes, en todos los teatros de confrontación, incluido el Líbano. Es una condición necesaria para que este alto el fuego sea creíble y duradero", dijo Macron en un mensaje en sus redes sociales tras mantener conversaciones telefónicas con ambos mandatarios.

Macron también trasladó a Trump y a Pezeshkián que la decisión de ambos de aceptar una tregua de dos semanas es "la mejor posible" en el contexto actual de tensiones en Oriente Medio, y que "debe abrir el camino a una negociación global que permita garantizar la seguridad de todos" en la región.

Subrayó igualmente que cualquier acuerdo "deberá aportar respuestas a las preocupaciones que generan los programas nuclear y balístico de Irán, pero también su política regional y sus medidas de obstrucción a la navegación en el estrecho de Ormuz".

Asimismo, el jefe de Estado francés afirmó que "solo así podrá construirse una paz sólida y duradera, con la contribución de todos aquellos que puedan aportar a ella".

En este sentido, aseguró que Francia "asumirá plenamente su parte, en estrecha coordinación con sus socios en Oriente Medio".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente francés añadió por último que todas estas cuestiones también las abordó en sus intercambios de hoy con dirigentes de Catar, Emiratos Árabes Unidos, Líbano e Irak.