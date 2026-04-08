Mayoría de gobernadores de la Fed apuesta por recortar tipos si la inflación cae en EEUU

En todo caso, las actas corresponden a una reunión del FOMC celebrada hace tres semanas, los días 17 y 18 de marzo, en un momento en el que el precio del barril de crudo de Texas, de referencia en EE.UU., se situaba en torno a los 60-70 dólares, frente a los más de 90 dólares a los que cotiza hoy.

"Muchos participantes consideraron que, con el tiempo, probablemente resultaría apropiado reducir el rango objetivo para la tasa de fondos federales si la inflación descendiera en consonancia con sus expectativas", explicó el documento revelado hoy sobre la reunión en la que el organismo emisor decidió dejar los tipos en la horquilla 3,5-3,75 % que mantiene desde diciembre.

Las minutas también revelaron que algunos de los miembros de la Fed con derecho a voto consideraron que habría que haber incluido en la declaración al término de la reunión su perspectiva de que tal vez resulten "apropiados ajustes" al alza de los tipos de interés "si la inflación se mantuviera en niveles superiores" a la meta del 2 % que persigue la entidad.

La junta de marzo se celebró con los datos de la inflación de febrero -que mostraron un incremento del 2,4 % interanual- sobre la mesa, unas cifras que no reflejan el efecto de la subida global del precio del crudo motivado por la guerra contra Irán, que arrancó el pasado 28 de febrero.

El hecho de que la inflación se ha mantenido por encima del 2 % en EE.UU. desde principios de 2021, "sumado a los posibles efectos de los acontecimientos en Oriente Medio", hizo que los participantes del encuentro subrayaran que la subida de precios podría resultar "más persistente" de lo anteriormente anticipado.

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La mayoría de los integrantes del FOMC consideró que el conflicto genera un "elevado" grado de incertidumbre económica y que la guerra "podría minar el ánimo empresarial y reducir las contrataciones" en un momento en el que el mercado laboral estadounidense se enfría.

Antes del inicio de los ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán, la Fed parecía encaminada a reducir las tasas de manera gradual a medida que los precios parecían estar enfriándose en el país, con la inflación generada por la política arancelaria del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, disipándose paulatinamente.

Aunque el ritmo de esa relajación monetaria no se antojaba del todo claro para los analistas, el repunte en los precios del petróleo debido al cierre parcial del estrecho de Ormuz por parte de Teherán podría modificar la hoja de ruta.

Tras la reunión de marzo, el propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, subrayó la necesidad de abordar con paciencia y atención los efectos macroeconómicos de la guerra.

Las minutas publicadas hoy muestran de hecho que todos los integrantes del FOMC coincidieron en que, dado el actual panorama geopolítico y macroeconómico, la política monetaria de la Fed no debe estar sujeta a un rumbo preestablecido y que se determinará "reunión a reunión".