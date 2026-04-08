México llama a revisar más de 780 motocicletas de Ducati Motors por fallos en los modelos

A través de un comunicado, el organismo mexicano encargado de velar por los derechos de los consumidores advirtió que los motocicletas que necesitan ser revisadas corresponden a los modelos Panigale V4 (año 2018-2024), Streetfighter V4 (2020-2025) y Panigale V4/STD (2025).

En los dos primeros modelos "existe la posibilidad" en 706 unidades de que la rueda trasera pierda su "integridad estructural y se rompa", lo que provocaría la "pérdida de control" de la motocicleta, con el consiguiente aumento en el riesgo de un accidente, explicó Profeco.

Respecto al último modelo, hay 83 vehículos que presentan el riesgo de que se produzca una "pérdida repentina" de la función del freno trasero, lo que también aumenta el riesgo de accidentes y colisiones.

"La empresa inspeccionará y reparará los componentes necesarios, también sin costo para las personas afectadas", detalló la dependencia gubernamental.

Para ello la empresa Ducati contactará con los usuarios para informarles de esta circunstancia a través de correo electrónico y con la aplicación 'My Ducati'.