México mantiene labores de rescate de segundo minero tras derrumbe de mina en Sinaloa

De acuerdo con un comunicado del Comando Unificado, que integran distintas agencias de seguridad y coordina el rescate en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio El Rosario, se mantiene la operación de bombeo para reducir la altura del agua en la zona donde se encuentra el minero.

“La operación de la bomba sumergible de 25 HP ha permitido la reducción de un metro en el nivel del agua. Actualmente, se mantiene un gasto de extracción de nueve litros por segundo para disminuir los 2,05 metros restantes del tirante”, señaló.

En la tarde del martes, tras más de 312 horas de trabajo ininterrumpido, las brigadas de rescate localizaran con vida a Zapata Nájera, de 42 años, originario de Papasquiaro, en Durango.

Zapata Nájera fue el segundo localizado con vida tras el rescate de José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, el pasado 30 de marzo, por lo que dos trabajadores permanecen atrapados.

El Comando Unificado señaló que siguen trabajando en el interior de la mina para que en cuanto el equipo de búsqueda y rescate considere que los niveles de agua disminuyeron a “una condición favorable” se pueda movilizar al minero y se implemente el protocolo para su valoración y traslado a una unidad médica.

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Hasta ahora, las autoridades han mantenido sesiones informativas con los familiares de los mineros atrapados para "mantenerlos al tanto de los trabajos realizados y del programa de acciones técnicas por ejecutar".

En el operativo de rescate participan agentes de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina (Semar), la CNPC y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con autoridades de Sinaloa, la brigada USAR y personal de la empresa Industrial Minera Sinaloa.

El pasado 26 de marzo, las autoridades mexicanas reportaron el incidente registrado un día antes, de acuerdo con la Coordinación nacional de Protección Civil (CNPC) del Gobierno de México CNPC, que ocurrió debido al colapso de una presa de jales en la mina en la que se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones.

De ese grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas quedaron atrapadas.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en México, en un sector que aporta algo más del 2 % del PIB nacional, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm).