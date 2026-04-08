No es una fotografía del piloto rescatado por EE.UU. en Irán, es IA

Usuarios en redes sociales como X, Facebook e Instagram comparten una imagen que supuestamente muestra a un soldado sujetando la bandera de Estados Unidos, rodeado de un grupo de militares que están sonriendo.

El contenido se difunde junto a comentarios que aseguran que se trata del piloto de un caza estadounidense derribado por Irán el pasado viernes, rescatado posteriormente por las Fuerzas Armadas de EE.UU.

"El es el coronel Karr, el piloto estadounidense que desapareció después de que su avión fuera derribado por Irán y fue rescatado por las fuerzas especiales militares estadounidenses (sic)", comenta un usuario que difunde el material.

La imagen difundida está generada con IA, como lo demuestran diferentes inconsistencias visuales y herramientas especializadas. Además, autoridades estadounidenses no han revelado imágenes del piloto rescatado en Irán.

En primer lugar, una búsqueda inversa en Google Lens encontró una publicación en X -ya eliminada- que incluía la misma fotografía, marcada por la plataforma con la etiqueta 'Hecho con IA'.

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Un análisis con la herramienta de detección de contenidos generados con IA 'Hive Models' indica que la fotografía tiene un 99,9 % de probabilidades de ser sintética.

Además, la imagen presenta inconsistencias que confirman su origen artificial. Por ejemplo, el diseño de la bandera de EE.UU. que sujeta el supuesto piloto no coincide con el original, ya que una franja blanca invade el fondo azul, donde únicamente deberían aparecer las estrellas.

Por otro lado, la piel de uno de los soldados que aparece en la imagen luce excesivamente lisa.

Un rastreo en las redes sociales (X, Instagram y Facebook) del Departamento de Guerra de Estados Unidos y del presidente Donald Trump no arrojó imágenes del operativo ni información sobre el nombre del piloto rescatado.

Una búsqueda en línea tampoco obtuvo resultados de publicaciones de medios de comunicación que presenten imágenes relacionadas con el militar o detalles sobre su identidad.

El pasado 5 de abril, la Agencia EFE informó que el presidente estadounidense publicó en su red social Truth Social un mensaje confirmando que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron dicha operación de rescate.

"Es un coronel muy respetado, y me complace enormemente comunicarles que ya se encuentra SANO Y SALVO", dice Trump en el texto.

Además, EFE recalcó que el presidente estadounidense explicó que el rescate se produjo a plena luz del día, pero no dio más detalles de cómo se produjo el salvamento.

Otra búsqueda en el sitio web del Departamento de Guerra condujo a un artículo publicado el 6 de abril en el que se informa sobre el rescate de los dos militares después de que el avión de combate F-15E Strike Eagle que tripulaban fuese derribado por el Ejército iraní.

En esta publicación no se incluyeron fotografías de los pilotos.

El pasado 3 de abril, Irán derribó un F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Oriente Medio por la ofensiva de EE.UU. e Israel del pasado 28 de febrero, según explicó EFE.

Uno de los dos tripulantes del caza fue rescatado poco después del incidente, pero el otro seguía desaparecido, lo que llevó a Trump a ordenar una operación de búsqueda y rescate en combate (CSAR).

EFE Verifica ya ha desmentido otros bulos relacionados con este hecho como un video que supuestamente muestra el derribo de un helicóptero Black Hawk por parte de Irán durante el rescate del piloto estadounidense.

En definitiva, la imagen que supuestamente muestra al piloto rescatado recientemente por EE.UU. en Irán está creada con IA, como lo demuestran distintas inconsistencias y un análisis con herramientas especializadas. Hasta el momento, el Gobierno estadounidense no ha compartido fotografías del militar.