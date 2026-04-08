Países del golfo Pérsico denuncian lanzamiento de proyectiles de Irán en plena tregua

El Ministerio de Defensa emiratí dijo en un breve comunicado que "los flagrantes ataques iraníes desde el inicio de la vigencia del alto el fuego han alcanzado los 17 misiles balísticos y 35 drones", mientras que afirmó que las defensas aéreas del país "han tenido éxito en interceptarlos".

Por su parte, el Ministerio de Interior de Baréin dijo que un ataque iraní provocó daños en varias viviendas de la región de Sitra, en el noreste del país y cerca de Manama, después de que los fragmentos resultantes de la intercepción cayeran en la zona.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí también anunció que las defensas aéreas del reino interceptaron y destruyeron "nueve drones durante las últimas horas", sin aportar más detalles sobre cuándo se efectuó el ataque ni las circunstancias del mismo.

Asimismo, Catar anunció que este miércoles fue blanco de un ataque con siete misiles balísticos y un número indeterminado de drones lanzados desde Irán, según el Ministerio de Defensa catarí, que afirmó que las Fuerzas Armadas "lograron interceptar y neutralizar con éxito" todos los proyectiles.

De la misma forma, el Ministerio de Defensa de Kuwait afirmó que las fuerzas del país respondieron al lanzamiento de cuatro misiles balísticos y 42 drones en las últimas 24 horas, en las que uno de los objetivos eran las instalaciones pertenecientes a la Corporación Petrolera Kuwaití, además de plantas eléctricas y desalinizadoras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, el 28 de febrero, varios países árabes del golfo Pérsico, así como Jordania y la región semiautónoma del Kurdistán iraquí (norte), todos aliados regionales de Washington, han sido blanco de cientos de ataques con drones y misiles balísticos iraníes y de sus grupos aliados en Irak.